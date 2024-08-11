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В Самаре продажи товаров с Олимпийской символикой выросли на 30%

11 августа 2024 11:24
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В Самаре продажи товаров с Олимпийской символикой выросли на 30%

Специалисты Авито проанализировали, как Олимпиада-2024 в Париже и выход сериала «Игры» повлияла на интерес россиян к атрибутике  соревнований, прошедших в Москве и Сочи. Собрали примеры тематических товаров, которые могут приобрести жители Самары. 

Летняя Олимпиада-2024 в Париже подогрела ностальгический интерес россиян к атрибутам Олимпиад, проходивших в России и СССР. Также на этот тренд повлияла премьера сериала Кинопоиска «Игры» про Олимпиаду-80, который вышел 3 августа. Пользователи стали активнее продавать и покупать коллекционные вещи, связанные с Олимпиадой-80 в Москве и Олимпиадой-2014 в Сочи — продажи выросли на 30%, а количество объявлений в этой категории — на 13%.

Так, объем предложения фигурок, статуэток, значков, монет, банкнот и других коллекционных предметов на платформе за последний месяц вырос на 21%, а продажи в этой категории увеличились в 1,5 раза. Значки с Олимпиадой-80, в том числе и со знаменитым мишкой, можно купить по цене от 100 рублей. 1020 рублей стоит брелок с символикой олимпиады в Сочи, за 8 900 рублей на Авито продаются коллекционные часы, посвященные олимпиаде в Москве. А за 5 700 рублей можно приобрести новый спортивный костюм по мотивам формы с олимпиады в СССР. 

Различную посуду — сервизы, тарелки, чашки, ложки и прочее — с символикой олимпиад выставляли на продажу чаще на 24%, а покупали — на 59% чаще, чем месяцем ранее. Средний чек в категории — 6 500 рублей.

При этом наибольшим спросом пользуются вещи с символикой Олимпиады-80 — их продажи выросли на 38%, в то время как товары, посвященные Олимпиаде-2014 покупали чаще на 14%. 

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