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В Самаре признали объектом культурного наследия ДК на проспекте Кирова

16 января 2025 13:59
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В Самаре признали объектом культурного наследия ДК на проспекте Кирова

В Самаре взяли под охрану Дворец культуры на проспекте Кирова: его признали объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

— Утраченные осветительные приборы, их детали и элементы подлежат воссозданию по аналогии с сохранившимися, — говорится в документе.

Четырехэтажное здание с подвалом было построено в 1961 году. Фасады ДК оформлены в стиле ар-деко, в оформлении интерьера использованы художественный металл, художественное стекло, мрамор, мозаичный бетон, деревянный паркет и т.д., пишет Самара-КП. 

Фото: ВК Дворца культуры

 

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