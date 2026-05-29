В Самаре приступили к очистке восьми городских водоемов. Работы уже выполнены на озерах в скверах Солнечная Поляна, Дубовый колок и Родничок Надежды, а также на озере Леснуха, расположенном на 5-й просеке. Специалисты очищают берега и прибрежную зону воды от мусора, извлекают твердые коммунальные отходы — пластиковые бутылки, одноразовую посуду, текстильные изделия и автомобильные шины.



На очистку береговых полос рек и других водоемов из городского бюджета Самары в этом году выделено 22 млн рублей. Весь собранный специалистами мусор вывозится на специально оборудованные полигоны и направляется на дальнейшую переработку или захоронение. До конца лета в Самаре также очистят водоем в парке Воронежские озера, озеро Шишига, озеро на улице Солнечной и озеро в парке Дубки. Кроме того, будет проведена дополнительная очистка береговых полос рек Волги, Самары и Татьянки — это позволяет поддерживать чистоту крупных водных артерий города.



Помогать в сохранении чистоты рек и водоемов планируют и воспитанники Самарского областного детского эколого-биологического центра. Они разработали проект «Пляжный дозор», в рамках которого предполагается создание в городе сообществ «пляжных дозорных». Дети вместе со взрослыми возьмут шефство над дикими или необорудованными пляжами, где будут помогать наводить порядок, в том числе вести просветительскую работу с теми, кто нарушает природоохранное законодательство и оставляет на территориях мусор.



Напомним, что за загрязнение берегов и водоемов предусмотрена административная ответственность. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), размер штрафов для граждан составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

