В Самаре презентовали авторскую карту «Путь космонавта»

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В пятницу, 9 апреля, в центральной городской детской библиотеке состоялась презентация проекта «Звездный путь Ю.А.Гагарина».

«Путь космонавта» - это авторская карта, на которой визуализированы все основные вехи биографии Юрия Гагарина: от точки старта к точке приземления.

«Мы внедрили сюда много визуальной информации и образов. За основу взяли географическую карту мира. На ней отметили места, где побывал Гагарин, - пояснила художник Елена Загороднева. - Мы живем в эпоху постмодернизма. Когда каждый образ несет за собой шлейф символов. И вот такими символами наполнена данная работа».

«Путь космонавта» можно использовать не только в качестве методического материала, но и как​ увлекательную​ настольную игру. Такой формат позволит детям с дополнительным интересом изучать исторические материалы.

«Есть темы, связанные с историей нашей страны, нашим прошлым и будущим. Важно знать, что Юрий Гагарин – не просто первый космонавт. Это человек, который был известен во всем мире, вернувшись на Землю, он стал послом доброй воли. Очень много событий связано с ним. Они касаются и международной политики, и изучения космоса, и технических достижений», - отметила историк, зам.директора по научно-методической работе ДШИ №8 «Радуга» Ирина Харитонова.