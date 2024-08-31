В Самаре появится выставочное пространство для ремесленников региона

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Совсем скоро в Самаре будет обустроено выставочное пространство, где мастера декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел Самарской области смогут демонстрировать свои изделия.

Инициаторы создания подобного креативного пространства для ремесленников региона – Агентство социокультурных технологий и общественная организация «Содружество детских и молодежных объединений». Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По замыслу организаторов проекта, новая галерея будет представлять различные виды ремесел, от ручной работы и текстиля до керамики и ювелирных изделий, созданных мастерами самарской земли.

Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий: «Мы давно хотели создать подобное пространство, чтобы поддерживать местное ремесленное сообщество, знакомить жителей региона с теми талантами, которые есть в нашем регионе. И, самое важное, создавать питательную среду для появления новых мастеров, которые бы работали как в традиционных ремесленных техниках, так и в авторских».

Особенность данного проекта также в выставочном формате, разработанном совместно с самарскими литераторами. Соединяя текст и ремесло в новые образы и смыслы, авторы дадут свою интерпретацию культурному наследию региона. Специально к выставкам в рамках данного проекта будут написаны литературные истории, объединяющие самарские ремесла и самарские легенды.

Откроется новая галерея выставкой городской глиняной игрушки самарского мастера Лоры Городецкой, которая является продолжателем традиций создания глиняной игрушки Сызранского, Похвистневского, Кинель-Черкасского районов Самарской губернии. Мастер специально к этой выставке подготовила несколько новых работ.

Также в галерее ремесел в 2025 году планируются выставки, посвященные самарскому бренду — самарской филейно-гипюрной вышивке, а также особенностям традиционного народного костюма в Поволжье.

Вероника Блюдина, директор общественной организации «Содружество детских и молодежных объединений». «Важно рассказывать молодежи о культурном самобытном наследии нашего края так, чтобы им было интересно, поэтому специально разработанная концепция классического экспонирования изделий мастеров в галерее, дополнена и различными современными техническими средствами визуализации, формами работы. Изучение традиций Самарского края, знакомство с действующими мастерами нашего региона, для многих станет источником вдохновения, и поможет в будущем становлению ярких творческих личностей, мастеров и ремесленников, которыми наш край будет гордиться».

Открытие галереи ремесел запланировано уже в ноябре 2024 года, по адресу: Самара, Некрасовская, 78, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО