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В Самаре появится первый в мире памятник газовой плите

3 сентября 2021 10:58
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В Самаре появится первый в мире памятник газовой плите

Средневолжская газовая компания стала инициатором создания первого в истории памятника газовой плите, которая сделала комфортней жизнь миллионов людей и стала символом современного домашнего очага для нескольких поколений. При этом она никогда не становилась объектом пластического искусства.  

Новый памятник должен появиться в Самаре в 2023 году. Он призван напомнить всем жителям и гостям города о том, как предмет бытовой техники положил конец эпохе керогазов, примусов и дровяных печей. 

Одно из величайших изобретений появилось на свет благодаря истории любви. В 1825 году англичанин Джеймс Шарп придумал газовую плиту для своей жены, которая мучилась, выскребая золу из печи. Поначалу кухонные плиты были предметом роскоши и лишь во второй половине XX века получили широкое распространение в мире.

В 1945 году сразу после окончания Великой Отечественной войны был создан трест «Куйбышевгоргаз», силами которого проводилась газификация областной столицы. Первые бытовые газовые плиты появились квартирах города в 1948 году. 

«У нас есть небольшой музей, в нем хранится одна из первых послевоенных самарских газовых плит. А в нашем коллективе работают внуки и правнуки тех, кто газифицировал Самару в 40-х и 50-х годах. Будущий памятник газовой плите – это еще и дань уважения нашим ветеранам» – отметил председатель правления СВГК Иван Аветисян.

К грядущему 75-летию газификации первых квартир областной столицы среди жителей губернии объявлен открытый конкурс на разработку художественной концепции памятника кухонной газовой плите.  После выбора самых интересных идей «Средневолжская газовая компания» обратится за их воплощением к Союзу архитекторов России.

Идеи и эскизы будущего памятника в СВГК принимают до 30 сентября на e-mail: pr@svgc, а также по почте: 443010, г. Самара, ул. Л. Толстого 18 А, строение 7, ООО «СВГК». Самые креативные авторы идей для будущего памятника получат денежные премии: 5, 10 и 15 тыс. рублей. 

Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на сайте ООО «СВГК» https://svgk.ru/.

 

Теги: памятник газовой плите

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