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В Самаре появился мурал, посвящённый педагогам и наставникам

24 июля 2023 17:52
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В Самаре появился мурал, посвящённый педагогам и наставникам

На фасаде школы №12 имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова Самарский художник Дмитрий Пирог нарисовал мурал «Открытие возможностей». Эскиз мурала стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАРТ».

На мурале изображён учёный, который в одной руке держит книгу, символизирующую богатство накопленных знаний и изучение прошлого. Вторая рука тянется к огромному левитирующему замку — воплощению преград, которые человек может преодолеть в своём стремлении к новым открытиям.

Работа «Открытие возможностей» была отобрана экспертами из 32 эскизов, поданных для участия в региональном этапе Фестиваля «ФормАРТ». Это позволило художнику нанести мурал на стену Школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова», которая располагается по адресу ул.Красноармейская, 93а. Теперь готовый мурал представит Самарскую область в финале, в котором примут участие художники из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

«В этом году темой фестиваля «ФормАРТ» стал Год педагога и наставника. Этот мурал достаточно ярко воплотил идею, когда учитель и наставник творит чудеса не только с точки зрения передачи знаний, но и того, что он вкладывает в умы и сердца детей и молодёжи», - отметил заместитель руководителя департамента по делам молодёжи Министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин.

Общественный проект Приволжского федерального округа Фестиваль «ФормАРТ» был инициирован Полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым. Фестиваль направлен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.

Ключевой темой Фестиваля в этом году стала «Сила знания», а главной целью – повышение престижа образовательной и наставнической деятельности. Конкурс разделился на несколько направлений: мой учитель, образ учителя и (или) наставника в искусстве, знание — сила, современные технологии в образовании, роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека.

Самарская область за четыре года проведения конкурса дважды становилась победителем, а в прошлом году заняла второе место. В 2021 году Дмитрий стал финалистом Фестиваля с работой «Будущее». Мурал можно увидеть на стене здания по адресу ул. Ташкентская, 146. Также Дмитрий является создателем первого первого наследия для волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи-2024. Его работа украшает фасад здания Поволжского государственного колледжа, расположенного по адресу: улица Ново-Садовая, 106ж.

В августе начнётся заключительный этап конкурса — победителем станет мурал, набравший большее количество голосов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения в августе 2023 года в г.Киров.

 

Фото предоставлено Департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области

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