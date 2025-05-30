В Самаре полицейские провели мероприятие для воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

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В Самаре, сотрудники полиции при поддержке Библиотеки народов Поволжья провели с детьми и подростками из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей мероприятие на тему: «Семейные ценности народов, проживающих на территории Самарской области».

Целью которого являлось: сохранение и передача традиций, формирование нравственных ориентиров и уважения к институту семьи и к многообразию культур жителей региона.

В ходе мероприятия ребят познакомили с бытом и традициями разных народностей, проживающих на территории Самарской области, рассказали, как в старину воспитывали подрастающее поколение, как выглядел дом и его убранство.

По мнению организаторов акции: «Сохранение традиций и уважение к культурному наследию играют ключевую роль в развитии общества, укреплении идентичности и поддержании исторической памяти», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО