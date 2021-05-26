103

В Самаре подвели итоги регионального конкурса социальных проектов по развитию добровольчества. Он проводится в рамках подготовки заявки Самарской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года.

«Конкурс проходит среди некоммерческих организаций и является составной частью большой работы по подготовке заявки нашего региона в целом на Федеральный конкурс «Регион Добрых дел». Конкурс проводится в рамках Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, и направлен на выявление лучших практик и методик поддержки добровольчества во всей стране», — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель Департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. Развитие и поддержка добровольчества – в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На внутренний конкурс было подано 23 заявки от разных организаций: бюджетные учреждения, различные НКО, общественные объединения. Конкурс проводится по 4 направлениям: школьное добровольчество, студенческое, серебряное и добровольчество трудоспособного населения.

В региональную заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года вошли:

- Проект «Мастерская культурного добровольчества Самарской области» — ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»

- Проект «Каникулы в добром городе» — Общественная организация «Содружество детских и молодёжных объединений г.о. Октябрьск»

- Проект «Доброшкола2.0.» — МБУ г.о. Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс»

- Проект «Тайные тропы» — Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План»

- Проект «Школа комьюнити менеджмента» — МБУ г.о. Самара «СДМ»

- Просветительский проект «ОБИДКА – культура примирения» — частное учреждение культуры «Молодёжь-Культура-Музей»

- Проект «Будь с нами – 2022» — АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»

- Клуб многодетных семей городского округа Кинель «МногоМама» — МБУ Дом молодежных организаций г.о. Кинель Самарской области «Альянс молодых»

- Региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды Душой» Самарской области — Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов»

Полная заявка будет направлена в Федеральное агентство по делам молодежи 27 мая.