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В Самаре подвели итоги первого в стране конкурса «Юнхроника»

29 апреля 2025 17:14
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Проекты, посвященные своим родственникам – участникам Великой Отечественной войны - представили более 50 школьников.

В преддверии 80-летия Великой Победы в областной столице финишировал первый в стране конкурс «Юнхроника». Проекты, посвященные своим родственникам – участникам Великой Отечественной войны - представили более 50 школьников. Среди работ - репортажи, очерки, кинорецензии и кинохроникальные сюжеты. 

В своих работах школьники рассказали о том, как события Великой Отечественной войны отразились на жизнях и судьбах их родных. Один из победителей  конкурса – Илья Комаров. В его  семье интерес к творчеству передается через поколения. Собрать материал о мужественном прадеде Илье помогла бабушка, вмести они целый год работали над проектом, который представили на конкурс «Юнхроника». 

«Нужна усидчивость, потому что большой объем информации трудно анализировать. Необходимо также иметь какие-то технические знания, чтобы работать с различными программами», –  пояснил  победитель конкурса «Юнхроника» Илья Комаров.

В 2025 году в конкурсе «Юнхроника» приняли участие более 50 школьников.

«Прежде всего, члены жюри оценивали информационную насыщенность проектов, подачу материала и его структуру. Интересно было узнать о судьбе каждого, кто своими глазами видел события Великой Отечественной войны и прошел тяжкие испытания. Знаю, что многим ребятам помогали дедушки, бабушки, родители. Получается, этот конкурс – еще и объединяет семьи. Это очень важно накануне Дня Победы, когда мы все вспоминаем великую историю нашей страны, своего города и своего рода», - отметила директор Самарского областного художественного музея, член Общественной палаты городского округа Самара Алла Шахматова.

Конкурс был организован министерством образования Самарской области, самарским областным центром развития кинохроники, академией для одаренных детей (Наяновой) при поддержке администрации города Самара.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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