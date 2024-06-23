В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении

333

В Самаре подписали документ «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Самарской области». Об этом сообщил врио губернатора области:

— Мы зафиксировали все объекты, которые необходимо беречь и сохранять, — сказал Вячеслав Федорищев.

Границы исторического поселения Самары определены в черте улиц Засекина, набережной, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Там действуют особые условия застройки: высотки возводить нельзя, а особенно важные здания нужно сохранять и реставрировать, пишет 63.ру.