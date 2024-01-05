В Самаре подорожали банные услуги

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В общественных банях Самары с 1 января изменился тариф на помыв.

Речь идет об общих отделениях банных комплексов, находящихся в собственности муниципалитета.

Так, городская администрация выпустила постановление, согласно которому за один помыв продолжительностью 2 часа граждане должны будут заплатить 400 рублей. Для льготных категорий граждан тариф установлен на уровне 200 рублей.

При этом время льготного помыва было увеличено до 2 часов. Такое решение чиновники приняли в связи с многочисленными обращениями граждан. Отметим, что к льготной категории относятся инвалиды 1-й и 2-й групп, ветераны Великой Отечественной войны, семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также дети-сироты и пенсионеры, пишет Царьград.