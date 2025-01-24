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В Самаре отметили государственных и муниципальных служащих - победителей и призеров Единого регионального конкурса

24 января 2025 15:24
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Дипломами Губернатора Самарской области были отмечены 18 человек в 6 номинациях.

В пятницу, 24 января, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева его заместитель Дмитрий Яковлев вручил награды победителям и призерам единого регионального конкурса Самарской области.
Дипломами Губернатора Самарской области были отмечены 18 человек в 6 номинациях.

Единый региональный конкурс Самарской области проводится ежегодно с 2020 года в целях повышения престижа государственной гражданской и муниципальной службы, а также совершенствования системы мотивации служащих. Это централизованная площадка для выявления лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, лучших практик, применяемых в органах власти Самарской области. За прошедшие четыре года в конкурсе приняли участие 484 человека.
В 2024 году конкурс был объявлен по 6 номинациям: «Лучший гражданский служащий Самарской области», «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области», «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области», «Лучший наставник на муниципальной службе Самарской области», «Лучшие практики и инициативы в системе государственного управления», «Лучшие практики и инициативы в системе муниципального управления».

Конкурсная комиссия определила одного победителя и двух призеров в каждой номинации.

«Работа с людьми - это ответственная миссия, я очень рад, что такие люди, как вы, в нашей большой сплоченной команде, и сегодня мы вручаем вам заслуженные награды, - обратился Дмитрий Яковлев к участникам торжественной церемонии. - Каждый день вы посвящаете себя ответственной работе на благо родного края, помогаете делать жизнь в регионе комфортнее, решать насущные вопросы граждан, реализовывать проекты в образовании, культуре, спорте и других сферах. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и умение слышать людей. Желаю вам здоровья, добра, новых достижений и успешных проектов на благо Самарской области!»

Глава региона Вячеслав Федорищев как одну из важных задач областного Правительства обозначал повышение престижа профессии государственного служащего. «Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета, кадровых резервов сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы», - подчеркнул он в докладе об основных итогах социально-экономического развития Самарской области за 2024 год на внеочередном 49-м заседании Самарской Губернской Думы.

Как отметил Дмитрий Яковлев, Единый региональный конкурс Самарской области – один из форматов работы в рамках данной задачи, важно, чтобы он был актуальным, современным, интересным, чтобы с каждым годом все больше служащих принимали в нем участие.

Курапова Ирина, главный специалист отдела контроля муниципальных закупок администрации г.о. Тольятти, была признана по итогам конкурса лучшим муниципальным служащим. Ее стаж на муниципальной службе – 15 лет.

«Я люблю свою деятельность, это основной мотивирующий фактор. Постоянные изменения законодательства – это одновременно и сложно, и интересно в работе. Сейчас в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» мы внедряем новую цифровую платформу закупочной деятельности, работа достаточно трудоемкая, но надеюсь, что мы справимся. У нас очень хороший коллектив, профессионалы своего дела, люди, с которыми я работаю уже более 15 лет, и мне, безусловно, есть чему учиться», - поделилась она.

Лошкарева Ирина - сотрудник управления информационных ресурсов и технологий администрации г.о. Самара. По ее словам, ее деятельность связана с обучением муниципальных служащих работе с информационными системами, для этого нужно не только хорошо знать предмет, но и обладать терпением, внимательностью. Ее стаж муниципальной службы – 13 лет. Ирина участвовала в конкурсе с собственным проектом, связанным с обучением студентов проектной деятельности, стала призером в номинации «лучший наставник на муниципальной службе Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

 

 

Теги: Самара

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