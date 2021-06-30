В Самаре отменили самый большой Open Air для айтишников

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Палаточный фестиваль Volga IT Camp, ранее известный как 404 Camp, отменили. Об этоим сообщили организаторы на домашней странице фестиваля в интернете.

«К сожалению, ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами стремительно ухудшается. Нам очень хочется увидеть всех вас, но здоровье и безопасность участников, спикеров и гостей лагеря гораздо важнее. Надеемся на встречу в следующем году!», — следует из официального сообщения на сайте.

Всем, кто успел купить билет, организаторы обещают автоматический возврат средств через сервис продажи билетов.

Volga IT Cam проводится в регионе с 2018 года в начале августа. Его организатором выступает компания Haulmont. В 2020 году фестиваль такдже был отменен из-за ограничений по Covid-19.

Это не первое мероприятие в Самаре, которое региональные власти отменили из-за ухудшающейся эпидемиологисеской ситуации.

В этом году любители бардовской песни не смогут собраться на Мастрюковских озерах, так как не правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в этом году. В период с 1 по 4 июля поляна, где должен был состояться Грушинский, будет закрыта для посетителей.

На 2022 год перенесен и гастрольный тур группы «Руки вверх». Лидер группы Сергей Жуков рассчитывал выступить на стадионе «Солидарность Арена» 28 августа, пишет Обозрение.