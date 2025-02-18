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В Самаре открыт Центр технического сопровождения новых трамваев

18 февраля 2025 14:59
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Центр будет обеспечивать гарантийное сопровождение новых трамваев, которые в течение двух лет будут поступать в Самару.  

На территории депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самара открыт Центр технического сопровождения новых трамваев компании «ПК Транспортные системы». Центр будет обеспечивать гарантийное сопровождение новых трамваев, которые в течение двух лет будут поступать в Самару.  

«Парк трамваев Самары активно обновляется, новая техника поступает в город с конца 2024 года. Компания-производитель обязана в течение гарантийного срока обеспечивать гарантийное сопровождение каждого нового трамвая марок «Витязь М» и «Львенок». Специалисты компании уже прибыли в Самару. Для удобства мы организовали отдельную площадку для этой работы в депо», – рассказал заместитель главы города Самара Сергей Маркин.

В Самару уже доставлены 3 трехсекционных трамвая «Витязь М», а также первая партия односекционных трамваев «Львенок» – 4 единицы. В течение двух лет общее количество «Львят», которые выйдут на линии, составит 71 машину. 

«На период гарантийного срока в Самаре организован Центр технического сопровождения (ЦТС). Наши специалисты смогут оперативно осуществлять ремонт трамвайных вагонов, если наступает гарантийный случай (для этого на территории депо организован гарантийный склад запчастей), а также помогут работникам депо максимально быстро адаптироваться к особенностям эксплуатации и обслуживанию новых современных трамваев», – рассказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

25 февраля будет отмечаться знаковое для города событие – 110-летие самарского трамвая. Горожане бесплатно могут посетить выставку всех типов подвижного состава, когда-либо курсировавшего в Самаре, и музей ТТУ, а также  приобрести лимитированную коллекцию транспортных карт с новым символичным дизайном (подробнее здесь).

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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