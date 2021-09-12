В Самаре открылся уникальный этнографический комплекс «Парк дружбы народов»

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12 сентября, в День дружбы народов, который в этом году отмечается в Самарской области уже в седьмой раз, в день празднования 435-летия Самары, состоялось торжественное открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе столицы региона.

В церемонии открытия уникального комплекса приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, врио Главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы.

Приветствие в адрес всех участников, организаторов и гостей направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с ярким знаменательным событием – открытием этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной организации Союз народов Самарской области, важной и востребованной инициативой. Объединив на обширной территории подворья, обустроенные по древним самобытным традициям народов, издавна населявших Самарскую область, оригинальные национальные костюмы, предметы быта и творчества, этнокультурный комплекс в наглядной увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества. Уверен, Парк дружбы народов станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края. Желаю вам всего наилучшего», - зачитал приветствие от Президента страны Владимира Путина заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

С важным, по-настоящему знаменательным событием для Самарской области и всей нашей страны событием земляков поздравил Дмитрий Азаров.

«Сегодня мы открываем Парк дружбы народов. Сам парк символизирует братское многовековое проживание на нашей самарской земле людей разных национальностей, разных вероисповеданий в мире и дружбе, взаимовыручке. И я очень рад, что мы открываем этот парк в День города Самары, что подчеркивает значимость этого события, и, конечно же, в уникальный самарский праздник День дружбы народов Самарской области. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого парка. Наши усилия оценены и замечены на самом высоком уровне», - подчеркнул Глава региона.

Символизм открытия этнокультурного комплекса в День дружбы народов Самарской области и в День рождения Самары отметил и Магомедсалам Магомедов, который обратил внимание на то, что в регионе уделяется особое внимание развитию гармоничных отношений между народами.

«В Самарской области делается многое для того, чтобы межнациональные отношения были гармоничными, чтобы люди разных национальностей, живущие на этой благодатной земле, были в мире и согласии друг с другом, - сказал заместитель руководителя Администрации Президента РФ. - Хочу отметить усилия команды Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который сам, будучи членом Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, стоял у основ Государственной национальной политики, принимал участие в разработке, принятии важнейших решений. И сегодня, руководя регионом, он уделяет в своей работе приоритетное значение вопросам государственной национальной политики и обеспечению межнационального мира и согласия».

Магомедсалам Магомедов подчеркнул: тот факт, что Президент страны направил приветствие в адрес участников этого события, говорит о том, что проект не только региональный, а имеет значение для всей нашей большой многонациональной страны.

О значимости проекта «Парк дружбы народов» высказалась министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Новый этнокультурный комплекс – итог большой работы людей, искренне любящих родной край. В архитектурном ансамбле наглядно представлен народный быт, культура и искусство различных этносов. Благодаря этому формируется уникальная культурная среда, в которой гармонично переплетены многие национальные традиции», - отметила Ольга Любимова в видеообращении к самарцам и гостям города.

Министр культуры РФ выразила уверенность, что новый комплекс станет не только местом для просвещения молодого поколения, проведения массовых мероприятий и семейного отдыха, но также яркой точкой на карте туристических маршрутов Поволжья.

Слова благодарности за столь масштабный, действительно уникальный проект произнес почетный гость региона Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Огромное спасибо всем национальностям, всем народностям, которые сделали это великолепие. На самом деле, в России я ещё не видел такого парка, такого единения. И это на самом деле не просто региональный уровень, это масштаб всероссийский. Уверен, такие проекты будут реализовываться и в других субъектах РФ, и за рубежом, допустим, в республике Южная Осетия. Я думаю, что это будет великолепно», - отметил Президент Республики Южная Осетия.

Анатолий Бибилов также обратил внимание на то, как меняется сегодня Самара и вся область в целом благодаря работе Главы региона.

«Если руководитель любит свой город, свою область, то эта область, этот город будут развиваться. Я с радостью отметил, когда приехал сюда, в Самару, сколько проектов уже реализовано, сколько социальных объектов сделано, сколько инфраструктуры построено. Это надо любить свой народ, свою область, чтобы полностью отдаваться развитию своего края, – сказал Анатолий Бибилов. – Я думаю, что жители Самары должны быть счастливы, что есть патриот своего региона, своего народа. Это самое важное и значимое, что может быть на сегодняшний день в каждом регионе».

Почетный гость региона временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло отметил, что уникальность нового «Парка дружбы народов» заключается не только в том, что в нем представлена культура многонациональной Самарской области, но и в том, что здесь каждый может найти себя и глубже понять традиции других людей, тех, с кем он дружит и живет на одной земле.

«Президент РФ утвердил в свое время программу укрепления российской нации. Все, кто находится здесь, кто живет в Самарской области, за ее пределами, в других регионах России - это российская нация. Мы сильны своим единством, мы индивидуальны своей многонациональностью, своей многовековой национальной культурой», - подчеркнул Сергей Меняйло.

Огромный вклад в создание «Парка дружбы народов» внес председатель общественной организации «Союз народов Самарской области», Почётный гражданин города Самары, член Общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев. Председатель общественной организации «Союз народов Самарской области» поблагодарил за поддержку и помощь в реализации проекта уникального комплекса Правительство Самарской области, лично Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы благодарны Президенту Владимиру Владимировичу Путину за бережное отношение к национальной политике. Огромное спасибо, что он оценил наш общий совместный труд и поздравил нас. Огромное спасибо почетным гостям, которые радуются вместе с нами, видя этот великолепный этнокультурный парк», - поблагодарил Ростислав Хугаев.

С Днем города, Днем дружбы народов Самарской области и открытием Парка дружбы народов жителей и гостей города поздравил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Самара становится красивее, мощнее. Она становится городом для жизни, куда хочется возвращаться и откуда не хочется уезжать. И появление здесь такого нового знакового памятного места как Парк дружбы народов, конечно же, добавляет ярких красок на палитру Самары, – сказал Александр Хинштейн. - Самарский регион издревле славился своими интернациональными, межнациональными связями. Здесь никогда не делили людей по народности, по цвету глаз и цвету кожи. Я уверен, что так будет всегда, и этот парк - ещё одно тому наглядное подтверждение и доказательство».

Уникальность этнокультурного объекта отметил депутат Государственной Думы Леонид Симановский.

«Я объездил практически всю страну, такого действительно нигде нет. Это, наверное, первый такой объект, который мы открываем. Я вам хочу сказать, что силы России - в единстве народов. Мы развиваемся только потому, что у нас дружба между народами, потому что они все вместе, потому что у них есть общие интересы, общие цели», - сказал депутат.

Депутат Государственной Думы Виктор Казаков отметил, что парк станет местом проведения мероприятий всех народов, живущих на территории Самарской области.

Действительно, уникальный этнокультурный комплекс, аналогов которому нет в России, представляет собой архитектурный ансамбль из 20 подворий этносов, проживающих на территории Самарской области. На территории в 12 га расположились подворья немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен.

Возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. В 2017 году появились первые срубовые дома. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые, архитекторы, к работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей.

Благодаря акции, которую запустили «Дом дружбы народов» совместно с Общественной палатой Самарской области каждый житель нашей страны мог внести свой вклад в строительство национального парка и передать вещи, предметы быта для наполнения домов. Экспонаты привозились со всей России.

Материалы для подворий доставлялись с исторической Родины каждой национальности. А для строительства были приглашены народные умельцы.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность объекта для сохранения культурного наследия народов региона, для воспитания в подрастающем поколении уважения к национальным традициям, к истории многонациональной страны. Глава региона всегда уделял особое внимание реализации масштабного проекта, обращая внимание на необходимость включения современных интерактивных технологий в этнокультурный комплекс, а также детальной проработки программы, сформированной в формате ежедневной работы комплекса, а не от праздника к празднику.

«Парку быть, парку развиваться. Здесь, я уверен, будут встречаться люди разных поколений: будем слышать детский смех и мудрые речи аксакалов. Наш парк будет наполняться новыми элементами, и уверен, что и новые национальные культурные центры разместят здесь свои дома, и мы будем с удовольствием приходить и знакомиться с богатейшей культурой народов, населяющих нашу Самарскую землю», - выразил уверенность Губернатор.