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В Самаре открылась выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается»

23 апреля 2025 20:46
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В основе проекта – личности и творчество художников-фронтовиков и фронтовых художников, художников – детей войны. 

В Самарском областном художественном музее открылся масштабный выставочный проект «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии открытия выставки приняли участие: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Школьник, генеральный директор ФГБУК «Российский Национальный музей музыки» Михаил Брызгалов, директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» Алла Шахматова.

«Получился настоящий межрегиональный, межмузейный проект, комплексный, значимый, интересный. Очень большая роль здесь и научных сотрудников, которые вместе с нашим коллективом продумывали выставку, готовили экскурсоводов. Много партнеров вдохнули жизнь в этот проект. Главное, что в преддверии 80-летия Победы у нас есть возможность вспомнить, какой ценой досталась Победа. Победа была настоящей, яркой. Мы ждем, чтобы она повторилась. Мы работаем для этого. Смотря на солдат, которые защищали страну 80 лет назад, мы думаем о наших ребятах. Все наши мысли и силы с теми, кто защищает страну сейчас», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Выставочный проект подготовили совместно Самарский областной художественный музей, Музей Победы (г. Москва), Российский Национальный музей музыки (г. Москва) и Курский областной краеведческий музей (г. Курск).

В основе проекта – личности и творчество художников-фронтовиков и фронтовых художников, художников – детей войны. Фронтовые художники, портретисты и баталисты, живописцы и графики – все они имели одну на всех судьбу. Войну, через которую они прошли, обретя бессмертие в памяти потомков и в искусстве.

На выставке представлены работы И.П. Цыбульника, В.И. Макеева, А.Г. Шикина, А.Л. Гландина, Б.Ф. Федорова, Н.И. Обрыньбы, А.А. Пластова, М.Г. Богатырева, С.Я. Адливанкина, Л.Г. Кривицкого и других авторов.

Для организаторов выставки особенно важным является возможность провести проект именно в Самаре (в то время Куйбышеве) – городе, который на время военных действий стал запасной столицей. Именно сюда были эвакуированы труппа Государственного академического Большого театра, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградская академическая хоровая капелла, а также приехали работать многие деятели искусства и культуры. Среди них Д.Д. Шостакович, А.Н. Толстой, С.Я. Маршак, В.П. Катаев, художники Г.К. Савицкий, В.П. Ефанов, А.Н. Михранян, И.П. Цыбульник и многие другие.

«Это уникальный проект музейного сотворчества, содружества, сотрудничества. Здесь собраны работы художников-фронтовиков, которые всё испытали на себе.
Через их взгляд, через взгляд людей, которые пережили всю войну, мы и оказываемся в том времени. Здесь объединились самые разные музеи и все те люди, которые очень трепетно относятся к теме Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти. Когда все объединились, получилась такая очень эмоциональная и честная история про Великую Победу», — сказал генеральный директор ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Школьник.

В экспозиции представлено 200 предметов живописи, графики, скульптуры из фондов Самарского областного художественного музея, Музея Победы, Российского национального музея музыки, Курского областного краеведческого музея, Самарской областной универсальной научной библиотеки. Живописный ряд будет дополнен письмами, фотографиями, стихами, дневниками персоналий выставки (письма художника Н.Н. Слоневского, стихи художника В.Н. Ростовцева). 

«Выставка необыкновенная. Она о надежде, о вере. В ее основу легли письма с фронта. Это такое откровение, как будто мы с теми людьми, которые воевали, говорим на одном и том же языке, совершенно близко. Для меня быловажно показать эту выставку через чувства», — отметила директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» Алла Шахматова.

Выставочный проект пройдет при поддержке Благотворительного фонда «Лукойл» и ООО «РИТЭК».Выставка будет сопровождаться программой просветительских мероприятий: экскурсий, лекций, встречдля различных целевых и возрастных групп и продлится до 26 октября 2025 года.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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