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В Самаре откроется выставка «Живая история Самарской губернии» 

23 сентября 2021 16:08
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В Самаре выставка «Живая история Самарской губернии» будет работать с 24 сентября по 3 октября в летнем театре Струковского сада.

В рамках празднования 170-летия Самарской губернии в нашем регионе проходит общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии». 

В фокусе внимания - история, культура и традиции Самарского края. "Якорным" элементом акции выступает интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR), которая включает 24 экспоната. 

В Самаре выставка «Живая история Самарской губернии» будет работать с 24 сентября по 3 октября в летнем театре Струковского сада. Помимо выставки пройдут чемпионаты по сбору спилс-карт РФ и Самарской области, запланирована работа 3D-фотозоны с интерактивным фотокиоском. 

В выходные дни (25-26 сентября, 2-3 октября) будут  организованы тематические дополнительные активности - викторины, мастер-классы, творческие программы. 

 

Фото:   администрация Самары

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