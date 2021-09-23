В Самаре откроется выставка «Живая история Самарской губернии» 

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В рамках празднования 170-летия Самарской губернии в нашем регионе проходит общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии».

В фокусе внимания - история, культура и традиции Самарского края. "Якорным" элементом акции выступает интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR), которая включает 24 экспоната.

В Самаре выставка «Живая история Самарской губернии» будет работать с 24 сентября по 3 октября в летнем театре Струковского сада. Помимо выставки пройдут чемпионаты по сбору спилс-карт РФ и Самарской области, запланирована работа 3D-фотозоны с интерактивным фотокиоском.

В выходные дни (25-26 сентября, 2-3 октября) будут организованы тематические дополнительные активности - викторины, мастер-классы, творческие программы.

Фото: администрация Самары