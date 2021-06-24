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В Самаре откроется выставка работ победителей регионального конкурса детской фотографии «С чего начинается Родина»

24 июня 2021 14:31
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Всего на конкурс было подано 380 работ от юных фотографов из 16 населённых пунктов Самарской области.

16 июля, в 15.00, в ТЦ «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится открытие выставки работ победителей открытого регионального конкурса детской фотографии «С чего начинается Родина», а также вручение победителям конкурса дипломов и памятных подарков. В программе открытия – выступление творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и подарки для детей.

Фотоконкурс «С чего начинается Родина» среди детей в возрасте от 12 до 17 лет, проводился с 30 апреля по 6 июня.

Всего на конкурс было подано 380 работ от юных фотографов из 16 населённых пунктов Самарской области, в том числе из городов Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулёвск, Отрадный, Сызрань, Нефтегорск, районных центров Исаклы, Красный Яр, Кошки, Сергиевск, Шентала, посёлков Красная Глинка (Самара), Чёрновский (Волжский район), сёл Орловка (Кошкинский район) и Каменный Брод (Красноармейский район).

В ходе подведения итогов жюри выбрало 40 лучших работ. Их авторы стали победителями конкурса. Эти работы будут представлены в течение лета на специальной выставке в двух крупных торгово-развлекательных центрах Самары «Амбар» и «Гудок».  

Альбомы с фотографиями доступны по ссылкам:

«Наша вера»: https://vk.com/album-148166513_282130402

«Наше достояние»: https://vk.com/album-148166513_282146152

Выбранные работы также приняли участие во втором этапе – народное голосование на приз зрительских симпатий, которое проходило на официальной странице организаторов конкурса в социальной сети ВКонтакте. Его победителями стали по 5 работ в каждой номинации. 

Номинация «Наша вера»:

1 место - Дорошева Анна Викторовна, «Детская молитва» 

2 место - Михайлова Олеся Сергеевна, «Сельское утро» 

3 место - Андреев Даниил Александрович, «Этот звон в душе отзовётся» 

4-5 место - Малафеев Арсений, «Молитва»

4-5 место - Филькина Маргарита, «Воскресное утро» 

Номинация «Наше достояние»: 

1 место - Гундилович Никита, «Дьякон и пшеница» 

2 место - Аминева Алина Тагировна, «Цапли» 

3-4 место - Егорникова Анна, «Семья»

3-4 место - Панарина Виктория, «Любовь» 

5 место - Петров Антон, «Центр народных ремесел» 

 

Фото:   pixabay

 

 

Теги: детской фотографии откроется выставка

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