В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей

105

Прокуратура Октябрьского района г. Самары провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ООО «НАНАВТО».

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «НАНАВТО» образовалась задолженность по заработной плате перед работником за период работы с сентября по ноябрь 2024 года на сумму 120 тыс. рублей.

По данному факту прокуратурой района материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой района.