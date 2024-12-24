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В Самаре один из самых дешевых оливье в России

24 декабря 2024 12:58
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В Самаре один из самых дешевых оливье в России

Дешевле всего приготовить салат оливье в Омске, а дороже всего — в Челябинске и Казани. Это показал российский индекс оливье, который составил агрегатор скидок, акций и кешбэка «Едадил». Этот индекс определяет, в каких городах России готовить салат оливье дешевле, а где это стоит дороже.

Салат оливье — своего рода символ новогоднего застолья, любимый многими поколениями. К Новому году аналитики «Едадила» проанализировали стоимость приготовления салата оливье в крупных городах России. В расчет брались средние цены на ингредиенты для приготовления классического салата оливье с учетом скидок, представленных в каждом городе, по данным приложения «Едадил»: вареная колбаса, яйца, картофель, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, зеленый лук, укроп и майонез. 

Самым дорогим салат оливье оказался в Челябинске, где его приготовление обойдется в 50,27 рублей (с итоговой скидкой 26%). В число лидеров по стоимости также вошли Казань (49,77 рублей со скидкой 24%) и Москва (49,5 рублей со скидкой 34%). Санкт-Петербург занял среднюю позицию, оказавшись на 10 месте рейтинга, где себестоимость 1 порции оливье составила 43,39 рубля (с итоговой скидкой 29%).

Дешевле всего приготовить салат оливье в Омске, где себестоимость ингредиентов составляет всего 39,89 рублей с учетом скидки 34%. Среди наиболее доступных городов также оказались Краснодар (40,5 рублей со скидкой 31%) и Волгоград (40,86 рублей со скидкой 30%).

Средняя стоимость приготовления одной порции салата оливье в России составила 43,90 рубля. 

 

 

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