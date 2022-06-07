В Самаре объявлен сбор благотворительного груза для школ и учреждений культуры города Снежное 

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9 июня в 9:30 в Самаре на ул. Шостаковича, 7 (Дом офицеров Самарского гарнизона Минобороны РФ) пройдет централизованная передача благотворительного груза городу-побратиму Снежное (ДНР) членами Общественной палатой Самарской области.



Объявлен сбор книг, канцелярских товаров и предметов первой необходимости для школ и учреждений культуры города-побратима.



Открыт и действует пункт сбора помощи Общественной палаты по адресу: ул. Фрунзе, 110а, телефон 8(846)333-12-75, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.



- Налажена системная связь с представителями образовательных учреждений г. Снежное, вследствие чего сформирован и реализован первоочередной запрос. Доброжелательность и милосердие отличает нас – россиян. Мы своих не бросаем! И сегодня в эти непростые времена на деле демонстрируем лозунг жителей Самарской области – лозунг всех волжан! - считает Павел Покровский, куратор проекта, член ОПРФ, зампредседателя Общественной палаты Самарской области, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото из открытых источников