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В Самаре объявили старт большого мультижанрового проекта «Мой космос» 

17 февраля 2021 14:00
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В Самаре объявили старт большого мультижанрового проекта Мой космос»

ГТРК «Самара» совместно с Правительством Самарской области, университетом им. Королева и Союзом композиторов России объявили старт большого мультижанрового проекта «Мой космос»                                      к 60-летию первого полёта человека в космос

В апреле 2021 года в России будет отмечаться 60-я годовщина первого полета человека в Космос. Это большой праздник для всей страны и жителей нашего региона: сотрудников отрасли, многотысячных трудовых коллективов, внесших неоценимый вклад в завоевание первенства в космической гонке, студенческого сообщества. Юбилей космической эры, это еще и возможность приобщения широкого круга людей к теме интеллектуального и индустриального лидерства страны в год, объявленный Президентом России В.В. Путиным годом науки и технологий. 

В ознаменование этой юбилейной даты ГТРК «Самара» совместно с Правительством Самарской области, университетом им. Королева и Союзом композиторов России проводит в Самаре, космической столице страны, мультижанровый многоформатный общественный проект «Мой космос», цель которого - формирование в регионе новой социокультурной среды через организацию обратной связи с аудиторией, вовлечения ее в создание совместного продукта, возрождение чувства сопричастности грандиозным победам страны, приобщение к важнейшим, фундаментальным патриотическим ценностям.

Проект «Мой космос» проходит с 8.02.2021 по 12.04.2021 г. на всех медийных площадках телерадиокомпании «Самара». Представлен в телевизионных, радиовещательных  и интернет-форматах.

  1. Телевидение

В телевизионном пространстве в региональном эфире на каналах «Россия-1» и «Россия-24» зритель увидит подготовленные редакцией ГТРК «Самара» специальные репортажи, спик-шоу и  историко-познавательные рубрики о прошлом, настоящем и будущем космической отрасли. Отдельным экраном на площадке «Самара 24» пройдет ретроспектива лучших фильмов и программ об освоении околоземного пространства.

  1. Радио

Радиоэфир включает в себя проведение на «Радио России» поэтического конкурса и  интерактивной викторины на «Радио Маяк». «Вести FM» познакомят слушателей с любопытными фактами о космосе.

  1. Интернет-сайт

Сайт ГТРК «Самара» стал площадкой, где совместно с Союзом композиторов России проводится конкурс песен о космосе, об ощущении космоса в жизни, о Самарской губернии - космической столице – исполненных и специально написанных жителями самарского  региона.

Необходимо лишь записать песню на видео любым доступным способом (видеокамера, мобильный телефон и т. д.) и заполнить заявку на участие на сайте tvsamara.ru.

В песенном конкурсе «МОЙ КОСМОС»  принять  участие  смогут:

- любой житель Самарской области;

- трудовые коллективы предприятий, организаций и творческих объединений;

Возрастное ограничение 0+.

  1. Социальные сети

Интернет площадки ГТРК «Самара» в рамках проекта проведут свои акции:

- В Instagram – состязание знатоков и изобретателей космической еды, а также просветительские викторины

- На Facebook – соревнуются авторы литературных эссе, стихов, а также будет проведен фотоконкурс;

- В VK –  викторина для любознательной аудитории.

Победителей конкурсов и викторин ожидают космические сюрпризы! А также участники, набравшие наибольшее количество голосов в ходе народного голосования на сайте www.tvsamara.ru , в радиоэфире, на интернет-площадках примут участие в стриме финального медиа-концерта ГТРК «Самара»;

Подробные правила участия в проекте опубликованы на сайте www.tvsamara.ru в специальном разделе «Мой космос».

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Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
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Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
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12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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