В Самаре объявили старт большого мультижанрового проекта «Мой космос» 

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ГТРК «Самара» совместно с Правительством Самарской области, университетом им. Королева и Союзом композиторов России объявили старт большого мультижанрового проекта «Мой космос» к 60-летию первого полёта человека в космос

В апреле 2021 года в России будет отмечаться 60-я годовщина первого полета человека в Космос. Это большой праздник для всей страны и жителей нашего региона: сотрудников отрасли, многотысячных трудовых коллективов, внесших неоценимый вклад в завоевание первенства в космической гонке, студенческого сообщества. Юбилей космической эры, это еще и возможность приобщения широкого круга людей к теме интеллектуального и индустриального лидерства страны в год, объявленный Президентом России В.В. Путиным годом науки и технологий.

В ознаменование этой юбилейной даты ГТРК «Самара» совместно с Правительством Самарской области, университетом им. Королева и Союзом композиторов России проводит в Самаре, космической столице страны, мультижанровый многоформатный общественный проект «Мой космос», цель которого - формирование в регионе новой социокультурной среды через организацию обратной связи с аудиторией, вовлечения ее в создание совместного продукта, возрождение чувства сопричастности грандиозным победам страны, приобщение к важнейшим, фундаментальным патриотическим ценностям.

Проект «Мой космос» проходит с 8.02.2021 по 12.04.2021 г. на всех медийных площадках телерадиокомпании «Самара». Представлен в телевизионных, радиовещательных и интернет-форматах.

Телевидение

В телевизионном пространстве в региональном эфире на каналах «Россия-1» и «Россия-24» зритель увидит подготовленные редакцией ГТРК «Самара» специальные репортажи, спик-шоу и историко-познавательные рубрики о прошлом, настоящем и будущем космической отрасли. Отдельным экраном на площадке «Самара 24» пройдет ретроспектива лучших фильмов и программ об освоении околоземного пространства.

Радио

Радиоэфир включает в себя проведение на «Радио России» поэтического конкурса и интерактивной викторины на «Радио Маяк». «Вести FM» познакомят слушателей с любопытными фактами о космосе.

Интернет-сайт

Сайт ГТРК «Самара» стал площадкой, где совместно с Союзом композиторов России проводится конкурс песен о космосе, об ощущении космоса в жизни, о Самарской губернии - космической столице – исполненных и специально написанных жителями самарского региона.

Необходимо лишь записать песню на видео любым доступным способом (видеокамера, мобильный телефон и т. д.) и заполнить заявку на участие на сайте tvsamara.ru.

В песенном конкурсе «МОЙ КОСМОС» принять участие смогут:

- любой житель Самарской области;

- трудовые коллективы предприятий, организаций и творческих объединений;

Возрастное ограничение 0+.

Социальные сети

Интернет площадки ГТРК «Самара» в рамках проекта проведут свои акции:

- В Instagram – состязание знатоков и изобретателей космической еды, а также просветительские викторины

- На Facebook – соревнуются авторы литературных эссе, стихов, а также будет проведен фотоконкурс;

- В VK – викторина для любознательной аудитории.

Победителей конкурсов и викторин ожидают космические сюрпризы! А также участники, набравшие наибольшее количество голосов в ходе народного голосования на сайте www.tvsamara.ru , в радиоэфире, на интернет-площадках примут участие в стриме финального медиа-концерта ГТРК «Самара»;

Подробные правила участия в проекте опубликованы на сайте www.tvsamara.ru в специальном разделе «Мой космос».