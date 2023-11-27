В Самаре обсудили очистку города от снега,украшение улиц иллюминацией и итоги работы ярмарок

115

В администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание.На повестку было вынесено несколько вопросов, среди которых ход работ по очистке территории от снега и наледи, украшение города новогодней иллюминацией и итоги работы ярмарок.

В Самаре с 20 ноября выпало 47, 7 мм, что за неделю превысило месячную норму. Во время сложных погодных условий муниципальные предприятия, подрядчики, управляющие и обслуживающие организации работают в круглосуточном режиме.

С начала снегопада на улично-дорожной сети израсходовано 3094 тонны противогололедных материалов, в том числе за прошедшие сутки 579,4 тонн. За прошедшие сутки вывезено 2058 тонн снега. Также продолжается откачка воды.

По информации МП Самары «ГАТИ по благоустройству», дворовые проезды расчищены на 77%, прилегающие к домам тротуары на 81%.

Муниципальный центр управления Самары совместно с Центром управления регионом Самарской области круглосуточно мониторит комментарии горожан, которые они оставляют в социальных сетях. В обращениях жители отмечают отдельные улицы, на которых возникло большое скопление воды вследствие активного таяния снега, выпавшего накануне. В частности, речь идет о следующих дорогах: ул. Ставропольская, 22 Партсъезда, ул. Осетинская, Советской Армии, Зубчаниновское шоссе, Литвинова, Макаренко и др.

Главам районов и руководителям профильных департаментов поручено оперативно принять меры по улучшению ситуации на указанных участках дорог, внимательно отрабатывать поступающие от горожан сообщения, о проделанной работе доложить на оперативном совещании в среду.

Еще одним вопросом, рассмотренным на совещании, стало украшение Самары новогодней иллюминацией.

Украшение города ведется силами МП «Самарагорсвет», собственниками объектов потребительского рынка, предприятиями, учреждениями, работающими на территории Самары.

Всего силами предприятия МП «Самарагорсвет» запланировано к установке 2370 композиций, на сегодняшний день уже установлено 61% от запланированного объема. До 20 декабря все работы по установке планируют закончить.

С 1 декабря стартуют районные конкурсы на лучшее праздничное оформление предприятий, учреждений, домов и территорий к Новому году и Рождеству. К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы (средние, средние специальные и высшие образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и т.д.), дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора.

В ходе рабочего совещания также обсудили итоги работы осенних муниципальных сельскохозяйственных ярмарок.

В осенний период работали две сельскохозяйственные сезонные ярмарки. Они были открыты для посетителей с августа по ноябрь в Ленинском районе у музея Алабина и в поселке Мехзавод у ДК «Октябрь».

Общее количество доступных торговых мест на ярмарке в Ленинском районе составило 157, из них 70 использовалось сельхозтоваропроизводителями, 10% от общего количества торговых мест предоставлялись пенсионерам на безвозмездной основе. Помимо местных, участие приняли производители из других регионов: Республика Марий Эл, Пенза, Оренбург, Ульяновск. Ввиду благоприятных погодных условий ярмарка проработала на три недели дольше обычного и закрылась 26 ноября. За время работы ярмарку посетили свыше 140 000 покупателей.

Традиционная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка в поселке Мехзавод развернулась на 87 мест, 10% от общего количества торговых мест также предоставлялись пенсионерам на безвозмездной основе. За весь сезон работы ярмарку посетили более 44 000 покупателей.

На обеих ярмарках действовал единый дизайн-код, использовались фартуки и ценники единого образца. Для обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции было организовано постоянное присутствие ГБУ «Самарское ветеринарное объединение». Помимо осуществления систематических проверок качества и безопасности реализуемой продукции, лаборатория предоставляет услуги ветеринарно-санитарной экспертизы.