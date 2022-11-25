В Самаре обсудили меры по обеспечению безопасности муниципальных образовательных учреждений

153

В пятницу, 25 ноября, прошло межведомственное совещание по вопросу организации безопасности муниципальных образовательных учреждений Самары. На мероприятии присутствовали представители городского Департамента образования, депутатского корпуса Думы городского округа Самара, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области, Вневедомственной охраны Самарской области, Прокуратуры городского округа Самара, а также руководители образовательных организаций.

В ходе совещания участники обсудили вопросы антитеррористической защищенности учреждений, меры по обеспечению общественной безопасности, предметно проанализировали особенности работы охранных организаций и шаги, которые планируется предпринять для более эффективной работы в данном направлении.

В настоящее время с муниципальными образовательными учреждениями сотрудничает более 50 частных охранных организаций. Как отмечают представители Департамента образования, это компании разного уровня, наряду с крупными организациями есть небольшие фирмы, и охват предоставляемых ими услуг менее широк.

Предполагается, что образовательные организации смогут объединяться и укрупнять контракты, что позволит объявлять конкурс, а не проходить через процедуру прямой закупки. Благодаря этому технические задания к компаниям-подрядчикам будут расширены, и им придется соответствовать более строгим требованиям.

Участники межведомственного совещания выделили несколько направлений работы. В частности, усиление претензионной работы по действующим контрактам, поскольку у охранника обязательно должны быть личная карточка, удостоверение, иначе он не может быть допущен к исполнению своих обязанностей.

Пристальное внимание на совещании уделили и другим аспектам обеспечения безопасности: организации работы по осмотру как внутренних помещений образовательных организаций, так и прилегающих территорий, на которых нередко расположены универсальные спортивные площадки и другие объекты, а также были проанализированы технические средства обеспечения безопасности, соблюдение пропускного режима

в учреждениях.

Фото: администрация Самары