В Самаре общественник провела «Один день с участковым».

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В рамках акции «Один день с участковым» представитель Общественного совета Таисия Волкова заступила на службу вместе с участковым уполномоченным полиции ПП «Луч» отдела полиции по Кировскому району У МВД Самары Виталием Михайлиным.



Таисия Алексеевна приехала на участковый пункт полиции, чтобы познакомиться с победителем конкурса «Народный участковый – 2023» и подробнее узнать о подведомственном ему административном участке. Общественница подробно расспросила полицейского о проблемах, с которыми к нему обращаются граждане, какую работу проводит, чтобы принять решение по имеющимся вопросам жителей. Старший лейтенант полиции рассказал представителю общественности, о том, что задачи службы многогранны - от профилактической работы с гражданами до раскрытия преступлений.



Также, гостья познакомилась с условиями несения службы полицейским, проверила наглядную и справочную информацию для граждан: образцы заявлений и обращений в прокуратуру и другие правоохранительные органы, порядок организации приёма граждан, расположенных в помещении пункта полиции.



Далее представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре лично приняла участие в приеме граждан, который проходил в удобное для жителей административного участка время, выслушала обращения и пожелания жителей, проживающих на административном участке, и задала вопросы относительно оценки деятельности органов внутренних дел.



Так, одна из местных жительниц пришла с просьбой оказать содействие и провести с ее супругом профилактическую беседу, так как он стал злоупотреблять спиртными напитками. Старший лейтенант полиции подробно расспросил женщину о проблеме, пообещал помочь и назначил дату и время, когда он посетит семью на дому. «Наша работа направлена, прежде всего, на профилактику. Не стоит забывать, что моя задача — помочь человеку. Как показывает практика, предпринимаемые меры воздействия — беседы — дают положительный результат, — рассказал Виталий Михайлин, отвечая на вопрос общественника о планируемых мерах по разрешению конфликтной ситуации. Посетительница выразила слова благодарности за содействие.



В конце приема представитель Общественного совета поделилась своими впечатлениями от мероприятия: «Граждане обращались к полицейскому с самыми разными вопросами, связанными с семейными проблемами, конфликтами с соседями или другими жителями района. Пользуясь случаем, вместе с Виталием Михайлиным напоминали посетителям о распространенных видах мошенничества «инвестирование» и «безопасный счет», и мерах противодействия им. По итогам приема граждан отмечу индивидуальный подход участкового уполномоченного полиции к каждому человеку, обратившемуся за помощью, вежливое обращение и компетентность в поступивших вопросах», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО