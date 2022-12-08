В Самаре наградят лучших добровольцев

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10 декабря в 16:00 в Дворце культуры железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94) пройдёт торжественная церемония награждения самых активных волонтёров города Самара.

В этот день на церемонии соберутся те, кто на протяжении всего года безвозмездно помогал в организации мероприятий, оказывал помощь приютам, участвовал в донорских акциях, во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и других патриотических акциях.

По итогам года из 2000 добровольцев городского волонтёрского центра г.о. Самара, который действует на базе Самарского Дома молодёжи будут выбраны и награждены 50 самых активных волонтёров. Также будет отмечен вклад в развитие добровольческого движения 11 образовательных организаций. Каждый волонтёр, работает безвозмездно и отдает большую часть своего времени на помощь окружающим, а потому заслуживает награждения за ответственную и добросовестную работу.

Среди почётных гостей мероприятия – заместитель министра – руководитель департамента регионального государственного контроля (надзора) министерства социально-демографической политики Самарской области Никитин Владимир и руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области Рябева Юлия, которые также примут участие в награждении волонтёров.

В качестве подарка лучшие волонтёры получат не только благодарственные письма и брендированные футболки, но и посетят спектакль Молодёжного драматического театра «МАСТЕРСКАЯ» «Бабочки свободны»! Это простая история, рассказывающая про любовь, семейные ценности и свободу самоопределения, которая должна стать хорошей мотивацией для работы добровольцев в следующем году.