В Самаре наградили победителей Всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус»

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В четверг, 23 сентября, в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». В церемонии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Александр Орехов, а также представители Русской православной церкви, Всероссийского казачьего общества.



«Сегодня для нас большая честь принимать смотр казачьих кадетских корпусов. Я хочу поблагодарить организаторов конкурса за принятое решение о проведении финала конкурса здесь, на Самарской земле. Я рад приветствовать всех кадетов, которые пробились в финал, и уже с этим вас можно поздравить. Сегодня здесь лучшие из лучших. И я рад, что среди финалистов есть и самарский кадетский корпус. Я уверен, что высокое звание кадета казачьего корпуса вас ко многому обязывает. На вас сегодня равняются ваши сверстники, а зачастую и люди, которые старше вас по возрасту. И я рад, что вы с честью несете многовековые традиции казачества. Уверен, так будет и впредь, вы никогда не свернете с дороги казачьего братства, патриотизма, священной любви к нашей Родине, ее защиты, – обратился к участникам конкурса Губернатор Дмитрий Азаров. – Я поздравляю вас и очень надеюсь, что по итогам этого конкурса не будет проигравших. Каждый из вас приобрел колоссальный опыт. В казачьем братстве вы получили новые знания, новые навыки, и я уверен, что вы пронесете их через свою жизнь».



Губернатор отметил, что на территории Самарской области работа с казачьим войском, в том числе по подготовке кадетов, ведется совместно с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, а также в тесном взаимодействии с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном Округе Игорем Комаровым.



Финалистов Всероссийского смотра-конкурса поздравил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, председателя комиссии при аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по делам казачества Игорь Паньшин.

«На территории Приволжского федерального округа, в том числе, Самарской области, города Самары, кадетским образованием охвачено более 42,5 тысяч молодых людей. Это большое движение, которое организовано при поддержке Русской православной церкви, будет развиваться», - выразил уверенность Игорь Паньшин.

Участников конкурса поприветствовал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Александр Орехов.



«Для нас это огромная честь находиться на прекрасной самарской земле. На протяжении трех дней лучшие кадетские казачьи корпуса соревновались за звание лучших в 2021 году. Этот конкурс проводится ежегодно, на протяжении нескольких лет. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться. Уже сегодня видно результаты этой работы – вы возвращаетесь на свои места, в свои станицы, земли и передаете опыт молодому поколению», - подчеркнул Александр Орехов.

От имени атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды участников конкурса поздравил заместитель атамана Константин Перенижко. Он отметил, что между участниками шла хорошая, упорная, казачья борьба, поблагодарил Губернатора за проведение конкурса на самарской земле, а также атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова и казаков - за помощь кадетам.



«Уверен, что присутствие на самарской земле, экскурсионная программа оставят еще много добрых и ярких впечатлений», - отметил Константин Перенижко.

Педагогов казачьих кадетских корпусов за достойное воспитание подрастающего поколения поблагодарила заместитель начальника отдела по развитию региональной политики в сфере воспитания детей департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства Просвещения России Елена Севрюкова.

«Общение с кадетами показало, что педагогам есть кем гордиться. В ваших корпусах растут замечательные кадеты, замечательные будущие казаки. Надеюсь, то, что вы закладываете в своих корпусах, не останется незамеченным», – отметила Елена Севрюкова и сообщила, что все кадеты, принимавшие участие в мероприятии, награждены путевками во всероссийский детский центр «Орленок».

Приветственный адрес участникам смотра-конкурса направил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. В своем обращении к кадетам, которое зачитал Ответственный секретарь Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, митрополит Кирилл отметил, что образование, которое получают молодые казаки в кадетских корпусах, отличается разносторонностью и, что самое важное, особым вниманием к духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Также прозвучали слова о том, что, несмотря на соревновательный формат конкурса, его главной целью становится сплочение всех казачьих кадетских корпусов, обмен лучшими наработками и развитие системы непрерывного казачьего образования в стране.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий отметил, что традиции, которые были заложены на Самарской земле, имеют глубокие корни, и казачество – это, прежде всего, служение Богу, вольному народу и Отечеству.

«И вы сегодня с достоинством сохраняете и приумножаете эти традиции, передавая их из поколения в поколение», - подчеркнул митрополит Сергий.

Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» проводится Минпросвещения РФ совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества в целях выявления и распространения успешного опыта реализации дополнительных общеразвивающих программ, военно-патриотического воспитания молодёжи, развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества. Победитель смотра-конкурса получает переходящее знамя Президента Российской Федерации.



В 2021 году в первом туре конкурса приняли участие 24 казачьих кадетских учреждений страны. Во второй вышли только 10 корпусов.

Участникам предстояло пройти несколько конкурсных испытаний: публичное выступление, раскрывающее деятельность казачьего кадетского корпуса, письменное тестирование на знание событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, основ воинской обязанности и военной службы, защита социального проекта и другие.

Победу в конкурсе одержала команда Новороссийского казачьего кадетского корпуса из Краснодарского края. Второе место занял Самарский казачий кадетский корпус. Третье завоевала команда Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса из Ростовской области.