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В Самаре наградили победителей Всероссийского фестиваля «КосмоФест-2025»

22 апреля 2025 14:32
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В РКЦ «Прогресс» прошел финальный этап VIII Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест-2025».

В РКЦ «Прогресс» прошел финальный этап VIII Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест-2025». Победителей определили в 10номинациях. В числе награжденных не только дети и школьники, но и семьи с детьми, а также педагоги дошкольных образовательных организаций и организаций среднего общего образования.

Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, который проводится ежегодно с 2018 года в целяхпривлечения внимания широкой общественности и СМИ к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества.

В этом году фестиваль посвящен достижениям космонавтики России, а также памятной дате: 60-летию со дня первого выхода в открытый космос А.А. Леонова.

На суд жюри было представлено более4000 фестивальных работ из 40 регионов РФ. Это и работы из конструктора, в том числе робототехнического, и макеты космических станций, и мультипликация, и видеоролики, и технические проекты космодромов для запуска ракет-носителей, и методические разработки.

Ежегодно учреждаются специальные номинации фестиваля: в этом году это «А.А. Леонов: первый выход в открытый космос» для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, и «Космос – это интересно!» для семей с детьми (5-17 лет) сотрудников предприятий авиа– и ракетно–космической промышленности и смежных отраслей.

Как отмечают организаторы «Космофеста», фестиваль стал отличной площадкой для профориентационной работы в дошкольных образовательных учреждениях. За эти годы расширилась география участников, из года в год на конкурс поступает все больше заявок. Некоторые проекты, подготовленные детьми совместно с педагогами и родителями, впоследствии воплощаются в жизнь конструкторами и инженерами на предприятиях ракетно-космической промышленности нашей страны.

По мнению заместителя министра цифрового развития и связи Самарской области Павла Гокина, «Космофест» – это яркий пример того, как можно увлечь детей космической тематикой и, возможно, направить их на путь будущих инженеров или IT-специалистов.

«Ранняя профориентация детей позволяет им в будущем сделать осознанный выбор, стать настоящим профессионалом своего дела, создавать новые образцы техники и в конечном итоге закрепить статус России как ведущей цифровой и космической державы. Важное место занимает практика, когда ребенок хочет что-то сделать самостоятельно: произвести вычисления на каком-то устройстве, разработать какую-то программу или компьютерную игру. Это всегда интересно и заманчиво для ребят. Подобная работа помогает детям определиться с будущим направлением своей жизни», - уверен Павел Гокин.

«Для будущих космонавтов важны и наука, и творчество, эти сферы взаимосвязаны. Дети мыслят всегда нестандартно. Так, грамотного обученного инженера тяжело увести в другое русло, а дети подходят к разработке проектов с детской наивностью. И их идеи вызывают у нас удивление»,- отметил советник заместителя генерального директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс»Дмитрий Щёлоков.

 

Фото: Министерство цифрового развития и связи Самарской области

 

Теги: Самара

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