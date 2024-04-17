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В Самаре наградили победителей Всероссийского фестиваля «КосмоФест-2024»

17 апреля 2024 15:28
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В этом году фестиваль посвящен достижениям космонавтики России, а также памятным датам.

17 апреля в РКЦ «Прогресс» прошел финальный этап VII Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест-2024». Победителей определили в 11 номинациях. В этом году в числе награжденных не только дети и школьники, но и семьи с детьми, а также педагоги дошкольных образовательных организаций и организаций среднего общего образования.

Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, который проводится ежегодно с 2018 года в целях привлечения внимания широкой общественности и СМИ к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества.

В этом году фестиваль посвящен достижениям космонавтики России, а также памятным датам: 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и 40-летию первого выхода в открытый космос женщины-космонавта С.Е. Савицкой. На суд жюри было представлено почти 4000 фестивальных работ из 39 регионов РФ. Это и работы из конструктора, в том числе робототехнического, и макеты космических станций, и мультипликация, и видеоролики, и технические проекты космодромов для запуска ракет-носителей, и методические разработки.

Ежегодно учреждаются специальные номинации фестиваля: в этом году это «Земля в иллюминаторе» для дошкольников 5-7 лет, которые представили макеты с достопримечательностями по космической тематике родного города или села, и «Вслед за космической мечтой…» для семей с детьми 5-17 лет и родителей – сотрудников предприятий авиа- и ракетно-космической промышленности, которые подготовили видеоролики, посвященные профессии члена семьи.

Как отмечают организаторы «Космофеста», фестиваль стал отличной площадкой для профориентационной работы в дошкольных образовательных учреждениях. За эти годы расширилась география участников, из года в год на конкурс поступает все больше заявок. Некоторые проекты, подготовленные детьми совместно с педагогами и родителями, впоследствии воплощаются в жизнь конструкторами и инженерами на предприятиях ракетно-космической промышленности нашей страны.

«Для будущих космонавтов важны и наука, и творчество, эти сферы взаимосвязаны. Дети мыслят всегда нестандартно. Так, грамотного обученного инженера тяжело увести в другое русло, а дети подходят к разработке проектов с детской наивностью. И их идеи вызывают у нас удивление и используются в последующем в работе», - отметил советник заместителя генерального директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щёлоков.

По мнению заместителя директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максима Карсакова, "Космофест" – это яркий пример того, как можно увлечь детей космической тематикой и, возможно, направить их на путь будущих инженеров или IT-специалистов.

«Важное место занимает практика, когда ребенок хочет что-то сделать самостоятельно: произвести вычисления на каком-то устройстве, разработать какую-то программу или компьютерную игру. Это всегда интересно и заманчиво для ребят. Подобная работа помогает детям определиться с будущим направлением своей жизни», – уверен Максим Карсаков.

В Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова проводится очень много мероприятий для сплочения «цифрового» сообщества. Глава региона не раз отмечал, что растить кадры нужно начинать с дошкольного возраста. И такие мероприятия, как «Космофест», тому пример. В дальнейшем интерес детей к космической теме может привести их в профессию, связанную с инженерными, техническими и IT специальностями. Все эти направления сегодня и в перспективе чрезвычайно важны для развития России.

 

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области

Теги: Самара

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