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В Самаре открылась круглогодичная муниципальная ярмарка сельскохозяйственной продукции.



С 27 августа в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского работает муниципальная ярмарка нового формата.



Для горожан на ярмарке представлен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включающий сельхозпродукцию от производителей.



Новая торговая площадка размещена в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Конструкции оборудованы системами поддержания комфортной температуры воздуха круглый год.



Здесь более 150 торговых мест, в основном предназначенных для круглогодичной торговли со вторника по воскресенье.



На данной муниципальной ярмарке предусмотрены места для пенсионеров. Они могут бесплатно продавать продукцию, выращенную на своих садово-дачных участках.



По вопросам участия в ярмарке предприниматели и производители могут обращаться в МП «Ярмарки Самары» по телефону 8 (846) 332-14-97.