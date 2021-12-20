В Самаре на нарушителей масочного режима в транспорте составлено 65 протоколов за минувшую неделю

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Только за минувшую неделю рейдовыми бригадами, в которые входят и представители правоохранительных органов, оформлено 65 административных материалов на антимасочников – это абсолютный «рекорд» с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Еще 175 пассажиров, которые забыли взять в дорогу средства защиты органов дыхания, покинули транспортные средства сразу после замечаний контролеров. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка не позволяет прекратить эту работу или хотя бы снизить объемы и темпы проверочных мероприятий – проводится не менее 80 рейдов еженедельно. В таком режиме комиссионные выезды будут продолжены до особого распоряжения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Особенно проверяющие в последнее время отмечают увеличение числа несовершеннолетних, ездящих без масок. Поэтому просят усилить и родительский контроль: проводить с подростками беседы, предусматривать набор масок для поездок.

В число противоэпидемических мер входят также регулярная мойка и дезинфекция подвижного состава; во время движения по маршрутам в общественном транспорте работают рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий.