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В Самаре на базе ПГУТИ завершились соревнования по информационной безопасности «Кибер Волга 2024»

31 мая 2024 15:09
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Среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

В Самаре, на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 30-31 мая состоялся финал соревнований по информационной безопасности «Кибер Волга 2024» среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

«Кибер Волга» – это командные соревнования по информационной безопасности, которые стали уже доброй традицией в Самарской области и собирают вместе талантливых студентов из разных регионов России. Участники соревнований – вузы и ссузы из 15 городов России, входящих в Приволжский, Северо-Кавказский и Южно-федеральный округа.

«В регионах вопрос информационной безопасности – один из ключевых. Самарская область ведет успешную системную работу по киберзащите. У нас функционирует Региональный центр кибербезопасности с полностью укомплектованным штатом профессионалов, который круглосуточно, в режиме 24/7, обеспечивает безопасность инфраструктуры электронного правительства, работоспособность систем, входящих в контур электронных ресурсов правительства, органов исполнительной власти и обеспечивает безопасность хранимой и используемой информации», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В этом году количество участников онлайн-этапа соревнований составило более 200 человек из 60 заявленных команд. В финал региональных соревнований вышло 12 команд из вузов и 4 команды из колледжей, показавшие наилучшие результаты в ходе отборочного этапа. Для прохождения в финал участникам необходимо было решить ряд заданий по тематике информационной безопасности, продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступлений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования.

«Сегодня нашу жизнь уже сложно представить без защиты информации, поэтому мы уделяем большое внимание подготовке специалистов по информационной безопасности. Организация мероприятий подобного типа не столько способствует повышению интереса к данной области среди студентов, но и стимулирует вузы совершенствовать образовательный процесс, популяризирует практико-ориентированный подход в образовании», – отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

По итогам соревнований призовые места среди высших учебных заведений заняли: 1 место – команда Datapoison (г. Казань, КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева), 2 место – команда Broadcasters (г. Самара, ПГУТИ) и 3 место – команда Serenity (г. Пенза, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»). Среди средне-профессиональных организаций победила команда Code Warriors (г. Волгоград, Университетский колледж ВолГУ).

Победители примут участие во Всероссийских киберучениях осенью 2024 года в г. Санкт-Петербург.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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