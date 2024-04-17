В Самаре может появиться «школа будущих космонавтов»

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В среду, 17 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета ветеранских организаций Самарской области. На встрече обсуждались вопросы подготовки к празднованию 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, оказания дополнительной помощи участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих, а также направления патриотической работы с молодежью.

«Наша встреча – это важная возможность поговорить с вами о текущей ситуации, обсудить актуальные для ветеранского движения вопросы. В сегодняшней встрече принимают участие жители региона, имеющие высшие награды страны, настоящие Герои Отечества, ветераны, генералы военной и правоохранительной службы, ветераны вооруженных сил, ветераны боевых действий», – отметил губернатор. Пользуясь случаем, он поздравил всех причастных с Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, который отмечается сегодня.

Сегодня более 60 ветеранских организаций участвуют в общественно-политической жизни региона, ведут работу в сфере патриотического воспитания молодежи, социальной защиты ветеранов. С 1 декабря прошлого года в Самарской области начала работу региональная общественная организация ветеранов специальной военной операции.

«Мы проводим регулярные встречи с ветеранами СВО и членами их семей в разных городах и селах губернии, в госпиталях и на передовой», – отметил Дмитрий Азаров. Благодаря такому вниманию со стороны руководителя региона удается решить самые сложные вопросы, которые выходят за рамки стандартных подходов и ранее отработанных алгоритмов. Важно отметить, что в апреле этого года губернатор вновь встречался с участниками специальной военной операции в прифронтовой зоне, чтобы отработать возникшие у бойцов вопросы. А накануне поездки Дмитрий Азаров провел встречу с ветеранами боевых действий в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

«Подобные встречи будут проходить постоянно, – заверил глава региона. – Мы всегда на связи с нашими социальными координаторами, чтобы каждый боец, их родные и близкие чувствовали всестороннюю поддержку государства и общества. Это наш человеческий и гражданский долг».

Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранские организации Самарской области за вклад в достижение Победы. Самые активные участники смогли объединить людей, которые сегодня помогают в сборе гуманитарной помощи, отправлении специальных технических средств, необходимых для эффективного выполнения всех поставленных боевых задач.

«Ряд обращений поступает именно через вас, через ветеранские организации. И отдельно хочу вас поблагодарить, вы эти проблемы или вопросы решаете просто самостоятельно. Очень рад, что такой уровень взаимодействия есть у ветеранских организаций и с муниципалитетами, и с органами исполнительной власти. Буду за этим следить, чтобы немедленное реагирование на ваши обращения и впредь было на территории нашего региона. Даже не сомневайтесь, всегда будем откликаться на те предложения и вопросы, которые вы будете ставить», – подчеркнул руководитель области.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию сказал, что «подлинная, настоящая элита – те, кто служит России, труженики и воины, делом доказывающие свою преданность Родине». И в этом есть заслуга ветеранских организаций, которые ведут активную патриотическую работу.

«Сегодня вы продолжаете помогать и пройти эти суровые испытания, выпавшие на долю нашей страны, – обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. – Несмотря на объективные трудности, мы продолжаем помогать фронту, наращиваем меры социальной поддержки, укрепляем экономику нашего региона. И в 2023 году, несмотря на беспрецедентные, несправедливые санкции, которые, в первую очередь, бьют по наиболее развитым территориям с точки зрения экономики, промышленности – и Самарская область относится к таковым, – мы с честью выдержали этот удар, смогли добиться позитивных результатов по абсолютному большинству основных показателей социально-экономического развития. Нам удалось полноценно отработать задачи в рамках реализации национальных проектов, оказать людям поистине беспрецедентную социальную помощь. При этом оказать большую помощь и нашим вооруженным силам, и в восстановлении мирной жизни в новых территориях Российской Федерации». Напомним, у Самарской области есть город-побратим Снежное ДНР, где регион приводит в порядок социальную инфраструктуру, создает задел для развития экономики.

«Еще раз хочу попросить вас, уважаемые ветераны, уделять максимальное внимание патриотической, воспитательной работе с молодыми людьми. Давайте помнить, что Россия сейчас спасает множество жизней в будущем, спасает наших детей, внуков и укрепляет могущество нашей Родины. Движемся к тому, что мироустройство было по-настоящему справедливым», – обратился Дмитрий Азаров к ветеранам.

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов рассказал о подготовке организации к празднованию Дня Победы. В настоящий момент уточняются списки, места проживания и пребывания участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Организованы посещения людей героического поколения на дому, в пансионатах, в лечебных учреждениях, во время которых вручаются подарки.

Кроме того, в регионе открываются таблички «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Церемонии уже прошли в поселениях Волжского, Безенчукского, Борского, Камышлинского районов. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи – проводятся уроки мужества, лекции, встречи, беседы с учащимися образовательных учреждений.

Готовясь к Дню Победы, организация не забывает о поддержке участников специальной военной операции. Почти еженедельно в зону боевых действий и в освобожденные территории отправляют конвои с гуманитарным грузом, ветераны поддерживают защитников Родину после возвращения домой на родную землю.

«Сегодня мы живем в неспокойное время и как никогда должны быть вместе. Ветеранские организации должны стать примером единства и сплоченности, мудрости и выдержки. Вместе мы – сила, Победа будет за нами», – уверен Николай Хохлунов.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя организации за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. «Спасибо вам за неустанный труд, служение Родине. Благодаря вашей ветеранской организации и работе уважаемых коллег, присутствующих сегодня, происходит настоящая консолидация в обществе. Люди объединяются вокруг нашего национального лидера, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Это главный залог наших сегодняшних и будущих побед», – подчеркнул губернатор.

Также в ходе заседания Совета представители различных ветеранских организаций рассказали о своих проектах в сфере патриотического воспитания граждан. Например, председатель региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Евгений Киселев доложил о подготовке к запуску и отработке первой стадии проекта «Школа будущих космонавтов» для ребят с 1 по 10 классы. «Цель проекта – подготовить физически крепких, ориентированных на дальнейшую деятельность в космической отрасти, патриотически настроенных молодых людей», – добавил он.

Дмитрий Азаров отметил важность проекта и предложил рассмотреть его подробнее совместно с профильными учреждениями образования. «Идея правильная, давайте посмотрим, как ее наилучшим образом реализовать, – сказал губернатор. – Мы можем расширить диапазон подготовки юных летчиков новыми методами, в том числе беспилотной авиации. Все это, вне всякого сомнения, востребовано. Эту работу мы ведем сейчас на постоянной основе, осуществляя подготовку, помогая Вооруженным Силам в подготовке операторов беспилотной авиации. Работаем в том числе через общественные организации по обучению юных граждан нашей страны».

Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Володя Саркисян, говоря о воспитании у молодежи патриотизма и любви к Родине, готовности к защите ее интересов, отметил значимость детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». За годы своего существования организация стала лучшей в стране по количеству юнармейских отрядов, занимает призовые места в мероприятиях военно-патриотической направленности, проводимых в масштабе всей страны.

«В целом наша работа по патриотическому воспитанию достаточно высоко оценивается Советом общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. По их оценке, мы входим в пятерку лучших ветеранских организаций страны, – добавил он. – С учетом проводимой специальной военной операции, давшей стране и миру имена новых героев, работа организации строится на пропаганде и возвеличивании их подвигов, увековечивание памяти павших».

«Действительно огромный объем работы сделан, но сделать нам вместе предстоит еще больше для нашей Победы. Спасибо вам большое», – обратился губернатор к руководителю ветеранской организации.

Во время заседания представители ветеранских объединений выступили я рядом идей и инициатив. Дмитрий Азаров поручил руководителю Администрации губернатора Самарской области Дмитрию Холину проработать каждое озвученное предложение.

Завершая встречу, губернатор пригласил ветеранов принять участие в памятных и торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, а также в международном антифашистском форуме «Гитары в строю», который пройдет с 2 по 5 мая в Самаре. «Люди доброй воли со всего мира едут к нам, на нашу самарскую землю, чтобы высказать свою антифашистскую позицию, – отметил глава региона, обращаясь к участникам встречи. – У нас будет очень серьезный разговор о том, что мы еще можем вместе сделать, чтобы противостоять нацистской идеологии в мире. И, конечно, я буду рад видеть вас среди участников этих площадок в рамках предстоящего форума».

Руководитель региона поблагодарил всех ветеранов за огромный вклад в развитие Самарской области и всей России, за воспитание новых поколений патриотов своей Родины. «Рассчитываю, что вместе мы сделаем еще больше. Доброго вам здоровья, успехов, побед по всем фронтам и направлениям», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев, Информационное агентство СОВА sovainfo.ru