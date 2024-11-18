В Самаре и Тольятти проходит фестиваль «Музыкальное сердце театра»-2024

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В двух замечательных городах — Самаре и Тольятти — состоялось открытие фестиваля «Музыкальное сердце театра» 2024. Это событие стало настоящим праздником для всех любителей музыкального театра.



В торжественных церемониях открытия приняли участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров в Самаре, а также руководитель Департамента Культуры г.о.Тольятти Марина Козлова и арт-директор фестиваля Светлана Горшкова в Тольятти. Было зачитано приветствие от генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.



Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: «Наш регион всегда славился проведением театральных фестивалей. Нам приятно, что самарский зритель имеет возможность увидеть лучшие музыкальные постановки российских коллективов этого сезона. Фестиваль многогранный, но самое главное, что он посвящен семейному зрителю. Прекрасно, что в программе есть спектакли для детской аудитории».



Генеральный продюсер фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров: «Самара – единственный регион, который напоминает форму сердца, мы давно обратили внимание на это совпадение. Интерес к фестивалям, любовь к музыкальному театру, зрительская культура и поддержка со стороны органов власти – благодаря этому мы находимся сегодня здесь!».



Фестиваль стартовал с ярких и запоминающихся постановок: музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. М. Горького и черно-белого водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева.



Публика с восторгом встречала каждую постановку, а теплый прием первых спектаклей программы стал настоящим подтверждением того, что музыкальный театр – важная часть культурной жизни России. Подобные мероприятия способствуют развитию музыкального театра в стране и вдохновляют молодое поколение артистов на создание уникальных произведений.



Впереди – насыщенная десятидневная программа. С момента открытия Фестиваля поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска. Также стартует очная работа творческой Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра» под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой. Каждый день, с 19 по 23 ноября в 16:30 (время местное), в историческом центре Самары на площадке современного пространства КТК «Дирижабль» будут идти мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. Мастер-классы и лекции будут транслироваться онлайн в группе ВК Фестиваля.



Подробнее обо всех знаковых событиях, мастер-классах и встречах организаторы рассказывают в социальных сетях и на сайте.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

Фото: Минкульт региона