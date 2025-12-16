В Самаре хотят уменьшить налог на гидроциклы в 3,75 раза для их легализации

Министр транспорта Самарской области Артур Абрашитов сообщил, что регион планирует снизить транспортный налог на мощные гидроциклы. Соответствующее предложение готовится для внесения в областной парламент.

По данным министра, в Самарской области сейчас используется примерно 800 гидроциклов, которые не зарегистрированы официально. Причина — существенная разница в налогообложении. Для обычных маломерных судов, таких как лодки, ставка составляет 100 рублей за каждую лошадиную силу. А для гидроциклов с двигателем мощнее 100 л. с. действует повышенная ставка — 375 рублей за силу. Именно из-за этого владельцы часто не спешат ставить технику на учёт.

Чтобы исправить ситуацию, власти решили уровнять налоговые ставки для всех маломерных плавсредств. Законопроект с этими изменениями планируется представить депутатам Самарской губернской думы до конца 2025 года, пишет Самара-МК.