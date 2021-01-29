В Самаре хотят отловить 2294 бездомные собаки

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Животных будут возвращать на улицу после стерилизации и чипирования.

Власти Самары снова ищут компанию, которая займется отловом бездомных животных. Представители департамента городского хозяйства и экологии опубликовали заявку на портале госзакупок.

По техническому заданию, подрядчики должны будут ловить собак, у которых нет владельцев или хозяин неизвестен. При этом специалисты не могут забирать животных, которые находятся на привязи около зданий.

— Отлов производят по заказу департамента. Заявку формируют на основе письменных обращений или звонков от местных жителей, чиновников и полицейских. Также подрядчики будут проводить плановые мероприятия по отлову. В 2021 году специалистам необходимо поймать 2294 животных до 24 декабря 2021 года, — следует из техзадания.

Заказчики требуют, чтобы ни одна собака во время поимки не пострадала и не погибла. Причем к процессу отлова подрядчики должны подходить избирательно. Они не могут забирать с улиц стерилизованных и чипированных животных, кроме тех, что проявляют немотивированную агрессию. Собак, у которых на ошейниках есть контакты владельцев, должны возвращать хозяевам. Также подрядчики не могут забирать с улиц животных, если рядом есть несовершеннолетние дети, за исключением тех моментов, когда собака представляет опасность для горожан.

— Специалисты должны начинать работу до 07:00. Осенью отлов нужно заканчивать после 20:00, а зимой — после 18:00. А в выходные и праздничные дни подрядчики должны будут работать круглосуточно, — пояснили заказчики.

После поимки собак необходимо доставлять в питомники или приюты. Там их должны осматривать ветеринары, стерилизовать или кастрировать, а после — чипировать или наносить другую несмываемую метку. Затем животных можно возвращать на улицу. По требованиям заказчиков, процесс отлова и выпуска подрядчики должны снимать и предоставлять заказчикам по первому требованию.

Услуги специалистов чиновники оценили в 27 миллионов рублей. Эту сумму планируют выделить из городского бюджета, пишет 63.ру.

В 2020 году отловом животных занималось ООО «Добрые люди». В ноябре и декабре 2020 года им предстояло поймать 786 собак. За свои услуги компания запросила 6,6 миллиона рублей.