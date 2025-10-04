Я нашел ошибку
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией. 
Движение транспорта по участку Московского шоссе в Самаре временно ограничено
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона.
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников МЧС
Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами губернской думы в Самаре
4 октября - День гражданской обороны
4 октября - День гражданской обороны
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников МЧС

4 октября 2025 15:19
140
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона.

В субботу, 4 октября, в Самаре на площадке Главного управления МЧС России по региону состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 93-й годовщине со дня образования Гражданской обороны Российской Федерации. Событие объединило личный состав, ветеранов службы и руководство области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил действующих сотрудников гражданской обороны, ветеранов с важной датой и поблагодарил их за профессионализм, решительность, отвагу и мужество.

«Здесь каждый герой. В Самарской области, к сожалению, были ситуации, в которых приходилось по-настоящему выбирать между своей жизнью и жизнью большого количества людей. Ваша работа ценится не только нами, жителями Самарской области, но еще и вышестоящим руководством», — отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе мероприятия глава региона вручил заслуженные награды сотрудникам МЧС, в их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона. Глава региона подчеркнул, что областное правительство продолжит оказывать Главному управлению МЧС России по региону всестороннюю поддержку, включая укрепление материально-технической базы противопожарной службы и содействие развитию добровольной пожарной охраны.

Вячеслав Федорищев сообщил, что самарскому управлению МЧС будет передано 10 квадрокоптеров. Глава региона также отметил, что взаимодействие будет усиливаться по разным направлениям.

Руководитель области подчеркнул, что большое внимание уделяется подготовке будущих сотрудников МЧС. «Прорабатываем вопрос создания профильного кадрового центра, что бы обучать специалистов, повышать их компетенции», — отметил глава региона.

Начальник Главного управления МЧС по Самарской области Сергей Аникин поблагодарил главу региона за высокую оценку работы ведомства и всестороннюю поддержку и поздравил весь личный состав с праздником.

«Этот праздник, День гражданской обороны — это праздник наш всецело, мы его встречаем на дежурстве, на тренировках, мы его встречаем непосредственно при выполнении боевых задач», — отметил Сергей Аникин.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Весь список