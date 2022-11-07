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В Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах

7 ноября 2022 18:21
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Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

18 ноября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год.

В том числе распределение пройдёт во втором корпусе детского сада комбинированного вида № 120. Здесь планируются три группы для детей раннего возраста (до 3 лет), и три группы - для детей от 3 до 7 лет.

Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении.

Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

 

Фото:   ru.freepik.com

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