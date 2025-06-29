В Самаре будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Всероссийского фестиваля бардовской песни

238

С 4 по 6 июля в Самаре, на территории у Мастрюковских озер, рядом с железнодорожной платформой имени Валерия Грушина, состоится Всероссийский фестиваль бардовской песни.

В связи с этим в период с 8:00 30 июня до 8:00 7 июля будет действовать ограничение на проезд транспорта по дороге в поселке Прибрежный, от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 километр» (от КПП № 1 до КПП № 2) и далее - до фестивальной поляны.

Ограничение не распространяется на спецмашины оперативных служб – полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении. Обращаем внимание жителей и гостей Самары на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.