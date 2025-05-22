В Самаре будет модернизирована ещё одна библиотека, отвечающая всем современным требованиям

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В 2025 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в регионе будет продолжена работа по созданию модельных библиотек.

В Самаре это будет уже 7 библиотека, отвечающая всем современным требованиям.

В Детской библиотеке №3 будет сделан капитальный ремонт: заменят системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, охранную и пожарную сигнализации, организуют безбарьерную среду.

В основе концепции модернизации интерьера библиотеки лежит идея создания культурного центра для детей и взрослых «Тепло-Энергия-Библиотека».

Здесь будет предусмотрено многофункциональное пространство, способное трансформироваться в несколько различных локаций: для проведения мероприятий, работы с электронными ресурсами, показа мини-спектаклей;

выставочно-информационное пространство для «тихого чтения»; арт-пространство, предназначенное для занятий студий, проведения открытых лекций, мастер-классов и творческих встреч.

Проведение модернизации библиотеки позволит расширить спектр представляемых услуг: бесплатный доступ к электронным каталогам и ресурсам Национальной Электронной Библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки; бесплатное пользование электронной библиотекой «ЛитРес». Подключение широкополосного интернета и Wifi позволит библиотеке стать средой современного медиаобщения детей и подростков.

Расширение пространства выставочных экспозиций библиотеки, наличие мест проведения занимательного и развивающего досуга сделает библиотеку площадкой, где будет интересно и комфортно.

В губернии открыто 37 модельных библиотек. До конца 2025 года начнут работу в новом формате еще 5.

Фото: минкульт СО