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В районе улицы Академика Платонова.
В Самаре будет изменена схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой
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В Самаре будет изменена схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой

5 октября 2023 20:05
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В районе улицы Академика Платонова.

С 6 октября 2023 года в целях ликвидации очага аварийности будет изменена схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой, расположенной в районе улицы Академика Платонова.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на указанной разворотной перемычке вводится одностороннее дорожное движение в направлении ТЦ «Мегасити».

Поворот налево по улице Ново-Садовой при движении «в город» на данном участке будет запрещен соответствующими дорожными знаками. Для поворота на улицу Ново-Садовую в обратном направлении и подъезда к улице Академика Платонова просим использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС «Шелл».

 

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД СО

 

Теги: ГИБДД Самара

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