В Самаре 75% работодателей не видят разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.



Сегодня 75% работодателей в Самаре рассматривают бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра. В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем. 8% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.



С 1996 года высшее образование в России перешло на Болонскую систему, вузы начали выпускать бакалавров и магистров. 48% горожан — за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, 15% считают, что бакалавриат — это незаконченное высшее. 12% сегодня считают, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.



Закономерен тот факт, что чем старше горожане, тем меньше среди них респондентов, готовых поставить знак равенства между бакалаврами, магистрами и закончившими специалитет.



Ожидаемо, что большинство бакалавров (76%) не хочет проигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда соискателям-магистрам и специалистам и считает, что необходимо при трудоустройстве рассматривать эти уровни образования на равных.

Время проведения: 21 июля — 4 августа 2025 года