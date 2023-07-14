В Самаре 70 % реестровых дел переведены в электронный вид

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Оцифровку дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел с 1 апреля 2022 года осуществляет филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области. Сканирование архивных материалов реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

С 2016 года документы, которые поступают в регистрирующий орган через МФЦ, сразу переводятся в электронный вид. А вот документам, поступившим в бумажном виде до 2016 года, требуется оцифровка.

В 2022 году филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области переведено в электронный вид чуть более 190 000 реестровых дел. План на 2023 год предусматривает увеличение оцифровки вдвое и составляет 375 675 реестровых дел. Региональным Роскадастром плановый показатель выполнен на 100%. А вот 2 квартал 2023 года стал более продуктивным, и сотрудники филиала выполнили 116 % от установленной планом нормы.

Постоянно пополняющаяся электронная база документов позволяет гражданам и организациям быстрее получать копии правоустанавливающих документов – сегодня это не более трех рабочих дней. В свою очередь, государственный орган экономит на аренде и содержании специальных помещений.

Кроме того, с начала года специалистами регионального Роскадастра оцифровано более 22 000 документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ).

«За первое полугодие 2023 года благодаря слаженной работе сотрудников филиала переведено в электронный вид почти 200 000 реестровых дел, которые хранятся в специальном защищенном электронном архиве. Работа в этом направлении ведется активно, чтобы граждане могли оперативно получить копии интересующих документов», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева.