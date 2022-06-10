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Здоровые, резвые, красивые жеребята родились в мае.
В Сафари парке Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появились жеребята
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В Сафари парке Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появились жеребята

10 июня 2022 14:39
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Здоровые, резвые, красивые жеребята родились в мае.

Лошадь Пржевальского отличает плотное телосложение, массивная голова, шерстка песочного цвета и дикий нрав. Это последний оставшийся на Земле вид настоящей дикой лошади. В сафари-парк две кобылы и жеребец прибыли из вольера питомника самарского зоопарка в 2020 году. К условиям, максимально приближенным к естественной среде обитания, привыкли быстро и через год уже обзавелись потомством. Теперь же, в дружной семье вновь прибавление - два жеребенка.

Здоровые, резвые, красивые жеребята родились в мае. До 10 дней малыши сосут материнское молоко, после 10 дней жеребята начинают есть траву и зерновые 

Лошадь Пржевальского как вид, исчезла из природы еще в 20-ом веке, сохранились они только в питомниках, зоопарках и бережно оберегаются - животное занесено в международную и российскую Красную книгу

«Обмен животными с другими питомниками - для нас привычная практика. Например, оба жеребенка - мальчики, когда они подрастут - их можно будет обменять на кобылку или пополнить популяцию новым обитателем уже другого вида. Вскоре здесь появятся пара черных лебедей из Чувашской республики, марал и пара лисиц-огнёвок»,- рассказывает ведущий зоолог питомника Галина Чевтайкина

На территории парка, а это более 50 гектаров, свой дом обрели и множество других животных: чернобурые лисы, павлины, лебеди, глухари. В лесной зоне обитают крупные копытные: лоси, косули, маралы, сообщает пресс-служба минлесхоза СО.

 

Фото:   пресс-служба минлесхоза СО

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