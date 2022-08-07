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В Рождествено волонтеры занимались уборкой мусора на  территории

7 августа 2022 17:31
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Мусор на остров попадает с приезжающими на отдых туристами и жителями Самары.

В минувшую субботу несколько десятков жителей Самары и волонтеров различных самарских движений "ТехноДар", "ЭкоШок", "Серебряные волонтеры", StayGoLiveSamara на острове Рождественский занимались уборкой мусора на  территории.

Мусор на остров попадает с приезжающими на отдых туристами и жителями Самары и весной при приливе воды в Волге, после схода воды он задерживается в низинах, труднодоступных местах.Благодаря волонтёрским акциям мусор можно убрать в любом месте острова; перчатки и мешки предоставляет Департамент городского хозяйства и экологии Самары; проезд, напитки и лёгкий перекус предоставляет организатор акции.

Проект "Самара Экологическая" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов Автономной некоммерческой организацией "ЭКиТ". Это уже третий субботник на острове, ещё этим летом планируется провести два субботника. 

 

Фото:   администрация Самары

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