В России предложили ввести военную подготовку в школах с пятого класса

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В России предложили начать обучение школьников начальной военной подготовке с пятого класса. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, такие меры необходимы для обучения детей оказанию первой медицинской помощи и действиям при воздушной атаке, а также для защиты себя и своих близких.

«После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5 класса, не 9-10, а с 5 класса начинать начальную военную подготовку», — сказал Водолацкий, уточнив, что, при одобрении инициативы, население страны будет готово к любым возможным провокациям. Его слова передает ТАСС.

Депутат также подчеркнул, что до событий на Украине и в Курской области уровень знаний населения о первой помощи и защите от дронов был недостаточен. В настоящее время подобные образовательные мероприятия также проводятся в центре под названием «Воин».