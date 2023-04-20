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В России не хватает более 650 приютов для бездомных животных

20 апреля 2023 09:17
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В России не хватает более 650 приютов для бездомных животных

В России на сегодняшний день действует 632 приюта для бездомных животных, большая часть из которых частные. Об этом рассказала начальник отдела правового регулирования в области ответственного обращения с животными департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Мария Деревянко 19 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты».

Она отметила, что по результатам анализа, поступившего от регионов, в 2021 году в России функционировал 501 приют для животных, с 2021 по 2022 год количество увеличилось на 130 единиц. Она уточнила, что отчитались не все регионы.

«Сегодня существует потребность в строительстве еще 674 приютов», — сказала Мария Деревянко.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко считает, чтобы закрыть эту потребность, приюты нужно создавать, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

 

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