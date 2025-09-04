В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов

97

В РФ эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет Смотрим.

Савельев отметил безопасность используемых судов.

"В стране эксплуатируется более 1 100 самолетов <…>. Я хочу всех пассажиров заверить, что все самолеты абсолютно безопасны, комплектующие и запасные части – они все "родные", – сообщил вице-премьер.

Безопасность постоянно контролируется Минтрансом и Росавиацией, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания "Аврора" заключили соглашение о лизинге трех самолетов Ил-114-300, которые начнут поступать с 2027 года. Они призваны заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24 и самолеты иностранного производства такого же класса.