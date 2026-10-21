В Рособрнадзоре раскрыли подробности о новом обязательном экзамене в школах

С 2028 года девятиклассников ждет обязательный устный экзамен по истории. В Рособрнадзоре уточнили, что экзамен основан исключительно на содержании государственных учебников. Пока что потенциально новый экзамен проходит апробацию, пишет Ура.ру.

«Задания экзамена основаны только на содержании государственных учебников по истории», — сообщили ТАСС в ведомстве. По результатам апробации пройдут общественно-профессиональные обсуждения, после которых будут приняты соответствующие решения о введении экзамена. Сам период апробации проходит с октября по ноябрь этого года.

Ранее Минобрнауки объявило о расширении списка направлений в вузах, где история станет обязательным экзаменом для поступления. В целом современных школьников ждут глобальные изменения. В частности, с 1 сентября 2027 года начнет действовать новый федеральный государственный образовательный стандарт.